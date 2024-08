Se lo faccio mi ammazzano | Velasco la frase che gela tutti dopo il trionfo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) “Se non allenerò più le ragazze? Vediamo, è un bel momento per dire arrivederci. Però mi hanno già detto che se lomi. Però quando vinci a questa età può essere un buon momento per direaltro sempre dentro la federazione. Vediamo”. Così il ct delle azzurre campioni olimpiche di volley Julioa Casa Italia. “Cosa mi manca? Dentro la pallavolo niente. Fuori vorrei rinascere di nuovo". “Personalmente - aggiungesorridendo - vado contromano, non penso che l'olimpiade sia più importante di un mondiale”, ha ammesso il ct, che quindi potrebbe anche aspettare fino alla prossima rassegna iridata a settembre 2025.