Olimpiadi Renzi sogna Firenze 2040 | La Toscana ha tutto per poter ospitare i Giochi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Leestive del 2028 e del 2032 sono già assegnate e per il 2036 è forte la candidatura del continente asiatico, allora Matteoguarda già al: “Nel 2028 lesaranno a Los Angeles, nel 2032 in Australia, nel 2036 in Asia, a occhio in India. Se vogliamo giocarci una chance dobbiamo attendere il turno europeo del. Roma si è chiamata fuori, ahimè. Milano avrà leinvernali. Tocca a un altro territorio italiano. Mi piacerebbe moltissimo che fosseroe la: hannoperOlimpici”. “Pensate allo splendore mondiale delleToscane: sarebbbe una bomba mediatica, quanta bellezza! – proseguesu X – Il Presidente della Regione ha già espresso il suo sostegno all’ idea. Un progetto del genere richiede anni ma può fare la differenza. Sarebbe bello provarci. Se sono rose fioriranno “Lo confesso.