Olimpiadi Parigi 2024 le pagelle sport per sport | vela e nuoto il top bene il ciclismo flop lotta e beach volley

(Di lunedì 12 agosto 2024) PAGELLONEArrampicataiva, 5,5: nello speed, una gara che si decide in meno di 5 secondi, la fortuna gioca chiaramente un ruolo determinante. Ed è mancata completamente a Matteo Zurloni, eliminato ai quarti per soli 2 millesimi. Quel frangente ha inciso negativamente sul giudizio a questo, perché si trattava dell’unica carta da medaglia. In generale, l’Italia sta crescendonello speed (anche con le donne), mentre è ancora troppo indietro nella combinata lead/boulder. Atletica, 6,5: era scontato che il confronto con Tokyo sarebbe stato impietoso, perché probabilmente 5 ori nella stessa Olimpiade resteranno un unicum per tanti anni. Eppure il movimento è molto più profondo rispetto all’edizione giapponese.