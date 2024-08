Montanari si lagna dei rifugiati nel suo Ateneo | Indecorosi Fdi | Sinistra accogliente lontano da casa propria

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Cortocircuito all’Università per stranieri di Siena. Il rettore pro migranti, il buonista, scrive al Comune denunciando l’uso scorretto da parte deipachistani degli spazi messi a disposizione dall’; e casi spiacevoli di “comportamenti” nei confronti di studenti e studentesse. Sui social qualcuno osserva: “Belli iper criticare il governo, ma quando ce li hai inscopri che non sono tutti angioletti”. E’ accaduto che una lettera firmata dal rettore e uscita sulla Nazione ha fatto cadere la maschera dell’immigrazionismo spinto indossata spesso e volentieri per attaccare il governo in modo virulento.