L’Italia e altri otto Paesi europei contro X | ha usato i dati di 60 milioni di cittadini senza consenso

(Di lunedì 12 agosto 2024) Nove, tra cui, hanno avviato una causala piattaforma X. Il motivo? L’uso diprivati per addestrare la sua intelligenza artificiale. L’azione legale parte da una denuncia di Noyb, un’organizzazione non governativa austriaca che si occupa di privacy. La denuncia è stata presentata alle autorità di protezione deidi Austria, Belgio, Francia, Grecia, Irlanda,Bassi, Polonia e Spagna, oltre che al.Leggi anche: Pile scariche? Non è vero: ecco il trucco per capire se sono ancora buone Violazione delle norme Gdpr L’accusa principale riguarda la presunta violazione del regolamento generale sulla protezione dei(Gdpr). Secondo Noyb, X ha utilizzato ipersonali di circa 60di utentiinformarli o chiedere il loro, come richiesto dalle leggi europee.