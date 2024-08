Jacobs subito il rovescio della medaglia | a settembre la rivincita

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’annuncio rivoluzionario ha lasciato tutti a bocca aperta: non era scontato che accadesse, masia. Magari Benedetta Pilato non avrà alcunada mettere in valigia, ma ci ha fatto dono di una lezione preziosissima. Ci ha insegnato che salire sul podio non è tutto e che arrivare quarti, in fondo, non è poi così male. Ha sfiorato il bronzo, eppure non ha rimpianti. Era felicissima di quel quarto posto, orgogliosa di aver fatto così bene nonostante la sua giovanissima età. Ed è questo, appunto, il messaggio più bello e puro che ci ha restituito l’edizione delle Olimpiadi ormai passata agli archivi. Marcelle altri atleti saliranno al Quirinale (LaPresse) – Ilveggente.itNon tutti l’avranno vissuta diplomaticamente come lei, com’è giusto che sia.