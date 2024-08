Parigi 2024 Italia e quarti posti Elogio alla medaglia di legno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agostochiusura delle Olimpiadi dimanca ancora qualche ora, ma le somme possiamo tirarle già adesso. E, per quanto riguarda l’, sono ben 2 i record da riportare. Gli Azzurri concluderanno i Giochi Olimpici con almeno 41 medaglie, una in più di Tokyo, impresa che sembrava impossibile. L’altro dato di fatto è che ad essere aumentate, nello specifico, sono le medaglie d’Oro: se in Giappone non eravamo andati oltre quota 10, quando ci fu il boomno nell’atletica, in Francia già stiamo a quota 11. E potrebbero diventare 12, se l’Italvolley femminile dovesse battere gli Stati Uniti nella finale in corso. Tra le mille polemiche e difficoltà, l’ha fatto il suo, come sempre del resto. Il medagliere sarebbe potuto essere ancor più succoso se non avessimo collezionato ben 24. Non so se sia record del mondo, ma poco ci manca.