Pallanuoto Sandro Campagna non ci sta | Meritavamo di più alle Olimpiadi La protesta? Sacrosanta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Non nasconde la propria amarezza il commissario tecnico dellamaschile,, al termine del torneo dimaschile dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il Settebello, che aveva iniziato il suo torneo con vittorie nette e convincenti, ha visto crollare tutto nell’ormai famigerato quarto di finale contro l’Ungheria. Una sconfitta che ha spezzato il sogno della medaglia e che ha fatto crollare tutto il cammino sotto i Cinque Cerchi. La settima posizione conclusiva, dopo il successo per 10-6 contro l’Australia, non mitiga assolutamente la delusione che trapela nella squadra azzurra. Un cammino che, come detto, aveva fatto ben sperare e che, invece, ha visto gli azzurri fermarsi molto al di sotto delle attese. Un aspetto che viene confermato dallo stesso CT. “Il settimo posto non ci piace.