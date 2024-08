Pagelle Italia-USA 3-0 volley femminile | Egonu n 1 al mondo Orro geniale azzurre tutte straordinarie!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024)-USA 3-0Paola, 10 e lode: adesso non esiste più dubbio alcuno. Siamo dinanzi alla giocatrice più forte in circolazione, una fuoriclasse assoluta, un vanto per lo sportno. La strada in azzurro è stata tortuosa, travagliata, con tante sconfitte dolorose che l’hanno ferita, soprattutto per le tante critiche ricevute. Sotto la guida di Julio Velasco è letteralmente esplosa in tutto il suo potenziale sterminato. In attacco non ha dato scampo a nessuna delle rivali affrontate: è stata semplicemente inarrestabile. Anche nei momenti decisivi è sempre rimasta lucida. Oggi ha giocato una finale perfetta: 22 punti, con 18 attacchi e 4 muri, ma anche in battuta ha sovente creato il panico nella ricezione statunitense. A 25 anni Paolaentra per sempre tra i miti dello sportno.