Incendio alle porte di Roma evacuato il parco acquatico Hydromania Diversi cittadini intossicati

(Di domenica 11 agosto 2024) Paura nel pomeriggiodidove è scoppiato un grandea pochi metri dal Grande Raccordo Anulare, all’altezza di via della Pisana. Una nube di fumo ha invaso la carreggiata in entrambe le direzioni e si è propagata nelle vicinanze, interessando alcune abitazioni di via Rifredi nonché ildi Hydnia, di cui è stata disposta l’evacuazione. Il 118 ha offerto soccorso a diverse persone che hanno accusato segni di intossicazione da fumo. Secondo una prima ricostruzione pomeriggio l’sarebbe stato causato da un’auto datafiamme, e si sarebbe poi propagato complice anche il vento caldo.