Parma neonato trovato morto nel giardino di una villa | si esamina il Dna

(Di sabato 10 agosto 2024) Proseguono a 360 gradi le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di, sul caso delieri in undi una villetta a Vignale di Traversetolo, in provincia di. Verrà utilizzato anche il Dna per cercare di risalire all'identità dele di chi lo ha partorito. La procura di, coordinata da Alfonso D'Avino, si affiderà ai Ris dei Carabinieri per il test genetico. Il corpo del bambino di pochi giorni di vita è stato, in un sacchetto, dal proprietario della casa che ha immediatamente avvisato i carabinieri.