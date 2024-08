Nuovi incentivi per le auto elettriche in Italia | un passo verso un futuro sostenibile

Leggi tutta la notizia su velvetmag

Il governono ha recentemente introdotto una serie diper l'acquisto di, con l'obiettivo di promuovere la mobilitàe ridurre l'inquinamento atmosferico. Questa iniziativa rientra in un più ampio piano di transizione ecologica che mira a rendere il parconazionale più verde e meno dipendente dai combustibili fossili. Cosa Prevedono iGli, validi per tutto il 2024, includono sconti significativi sull'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in. In particolare, gli acquirenti possono beneficiare di un contributo fino a 6.000 euro per l'acquisto di un'elettrica nuova e fino a 2.500 euro per un'ibrida plug-in. Glisono disponibili sia per i privati che per le aziende, con ulteriori agevolazioni per chi rottama un veicolo vecchio.