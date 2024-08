Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi 10 agosto | orari programma tv streaming azzurri in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024)sabato 10va in scena la quindicesima giornata di gare alledi: i Giochi proseguono nella capitale francese e verranno assegnate parecchie medaglie. Si incomincia in mattinata con la maratona maschile e il golf femminile. Si prosegue a pranzo con la combinata di arrampicata sportiva, la sessione di canoa velocità e la finale per l’oro di volley maschile. Nel pomeriggio l’all-around per gruppi di ginnastica ritmica, la finale per l’oro di pallamano femminile e la finale per l’oro di pallanuoto femminile, il sollevamento pesi e i 10 metri maschile di tuffi. Si continua con la finale per l’oro di calcio femminile, poi il cciclismo su pista, il pentathlon, l’atletica e la boxe, oltre a taekwondo, beach volley e l’imperdibile finale per l’oro di baskeet.