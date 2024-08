Calenda replica a Caliendo | È passato alla storia per aver perso il più grande giocatore italiano Baggio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2024)risponde su X all’intervista rilasciata al direttore del Corriere dello Sport Zazzaroni da Antonio: «Nessuna domanda sul fallimento del Modena. O su Dunga» La risposta di, procuratore di Osimhen: Non so se mi fa più “tenerezza” un ex agente coinvolto in gravi vicende giudiziarie e che, tuttavia, perde tempo a commentare “a suo modo” le vicende di Maicon e Osimhen (due campioni assoluti del calcio moderno, non di 40 anni fa). Oppure un giornale glorioso come il Corriere dello Sport che gli dà spazio solo per insultare il sottoscritto e si presta, così facendo, a intervistare l’ex presidente del Modena senza però fare una domanda sul fallimento del Modena (che senza il prode si è liberato e risollevato per fortuna). O su Dunga. O sulla carriera di Osimhen campione d’Italia e pallone d’oro africano.