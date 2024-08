Calcio Coppa Italia | Pontedera-Pianese 1-0 i granata vanno avanti e sfideranno l’Avellino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024)(Pisa), 10 agosto 2024 – Un colpo di testa di Italeng ad inizio ripresa consente aldi battere la(1-0) e di accedere al secondo turno didi Serie C, dove sabato prossimo sarà ospite dell'Avellino (alle 21). Per superare i neopromossi senesi, la squadra di Agostini ha dovuto soffrire parecchio e ringraziare il suo portiere, Tantalocchi, per aver salvato la propria porta con interventi decisivi in tre occasioni, due nel primo tempo, e tutte ancora sul risultato iniziale. Poi, in una delle pochissime occasioni avute, ilha trovato l'inzuccata vincente del suo centr, lesto a infilare in porta una ribattuta del portiere Boer sulla sua prima conclusione. s.l.