Atletica la mezzofondista che si allena a Ferrara con Magnani Del Buono sfortunata | Problema al piede

(Di sabato 10 agosto 2024) Federica Del, ci prova ma senza arrivare in finale nelle due prove olimpiche di mezzofondo. Allo stadio dell’di Parigi, venerdì 2 agosto, nella batteria di qualificazione dei 5000 metri, la vicentinata dal ferrarese Massimonon ha superato il turno. L’ultimo posto utile è della venezuelana Joselyn Brea, ottava con 15.02.89, e chiude sedicesima la vicentina in 15.15.54. Martedì 6 agosto, inoltre, si sono corse le batterie dei 1500 metri femminili, nelle quali la Del(Carabinieri) non ha superato il turno, quattordicesimo posto con il crono di 4.10.14, ricorrendo così al turno di ripescaggio previsto per il giorno successivo. Nella giornata di mercoledì, quindi, un’altra possibilità per lavicentina per ottenere la qualificazione per le semifinali dei 1500 metri.