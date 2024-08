Solo 5 anni? Pena troppo lieve Il dolore della vedova del pensionato ucciso ad Altopascio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Lucca, 9 agosto 2024 – “Mi avete dato davvero una brutta notizia, il patteggiamento a cinquedi reclusione per aver ammazzato mio marito? Darò mandato al mio avvocato di opporsi in tutti i modi possibili". Questo il commento a caldo di Sandra Baldi, ladi Luigi Pulcini, il commerciante che venne assalito il 6 agosto 2023 mentre era seduto ad un tavolo esterno di un bar in piazza Umberto ad. Un giovane di 20, Richard Balestra, secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli sferrò un pugno che fece stramazzare fatalmente ila terra. I due neppure si conoscevano.