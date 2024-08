Piano sorvegliato speciale Presenza fissa dell’Esercito e dei poliziotti di quartiere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) E’ sempre più Alto impatto. Sempre più massicci i controlli disposti dal questore, Cesare Capocasa, d’intesa col prefetto dorico, Saverio Ordine. A seguito dei furti alla Coop e di vari episodi spiacevoli, si è deciso per il presidio fissotra piazzale Loreto e via Giordano Bruno. Con i militari, anche idi prossimità che vigileranno nell’orario di chiusura degli esercizi commerciali della zona. In questi ultimi giorni, giro di vite in città: sono state controllate 118 persone, di cui 12 con precedenti penali. Sono oltre 50 (52 per la precisione) i veicoli sottoposti a controllo. Proprio alla Coop deldue zingare fermate dalla polizia. È accaduto ieri pomeriggio, quando la guardia giurata del centro commerciale ha adocchiato due persone aggirarsi con fare sospetto tra le corsie del supermercato.