LIVE Taekwondo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Simone Alessio vince il ripescaggio! Adesso è lotta per il bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:25 Dominio Hrnic cheè sullo 0-10 e vede la finalina 10:23 Hrnic si prende un primo round equilibrato. Il danese5-8, uscendo finanche da una situazione di difficoltà 20:19 Comincia il match! 20:16è tempo del secondo e ultimodella categoria -80 kg maschile: l’australiano Sejranovic sfida il danese Hrnic 20:14 Sobirjonova vola alla finalina per il! L’uzbeka passa 2-1 (2-7, 8-1, 11-0) 20:13 9-0 per l’uzbeka, la finalina ora è a un passo 20:11 Sobirjonova con due calci alla testa si porta sul 6-0 20:08 Si va al terzo round! Sobirjonova8-1 20:07 Sobirjonova si sveglia e ipoteca il secondo round: 0-7 20:05 Il primo round è di Tongchan che si impone 2-7, ora il secondo atto 20:01 Intanto sono entrate le combattenti del secondovalido per la categoria -67 kg femminile.