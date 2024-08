L’atleta svergogna le Macroniadi | le medaglie si rovinano dopo una settimana Il video sconcertante

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sul suo profilo Instagram,Nyjha Huston tra il serio e l’ironico (ma non troppo) ha lanciato un’ altra bordata contro le. Anche ledi bronzo sono farlocche: scoloriscono, si annerisacono ulteriormente con un alone che lascia seri dubbi sulla qualità adoperata dagli organizzatori. “Leolimpiche sono bellissime quando sono nuove, maaverla lasciata a contatto con la pelle sudata e averla fatta indossare ai miei amici durante il weekend, sembra che non siano di così alta qualità come si potrebbe pensare”. Le immagini delrilanciato poi da tutti social vedono lo skater statunitense e bronzo nello street alle Olimpiadi di Parigi 2024, mostrare la medaglia olimpica ed esprimere delusione e perplessità.