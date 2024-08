Katy Perry pubblica il video del nuovo singolo Lifetimes

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 9 agosto 2024)è tornata oggi con uninedito, accompagnato dalclip La superstar globaleè tornata oggi con uninedito, una scintillante e potente riflessione sull’infinità dell’amore. Dopo Woman’s World, anche questobrano farà parte di 143, l’album di inediti in uscita il prossimo 20 settembre per Capitol Records. A corredo del brano e delle sue vibes estive, esce oggi anche ilclip ufficiale, diretto da Stillz (Bad Bunny, Rosalía) e girato nella meravigliosa Ibiza in Spagna. La premiere delè andata in onda su MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop e sui billboard a Times Square (New York) di Paramount. “è una canzone sull’amore eterno – racconta– scritta con la mia cara amica e collaboratrice di lunga data Sarah Hudson, insieme all’incredibile Vaughn Oliver.