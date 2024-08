Fiumicino atto vandalico alla spiaggia libera inclusiva | danneggiato il pattino di salvataggio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Un, dopo appena due giorni dall’inaugurazione: questa notte, sul lungomare di, si è verificato un vileed, “per tutti”. Ildel servizio diè stato. E’ stato rinvenuto stamattina, dagli assistenti bagnanti, con diverse tavole staccate, nonostante la presenza di un servizio di guardiania notturno. Inoltre, sono stati trovati rifiuti di vario genere, tra cui bottiglie di vetro e cartacce. Sole, mare e accessibilità: inaugurata la prima “Beach for all” aLaè stato un sogno diventato realtà per tutti i ragazzi, le ragazze e le persone con disabilità per poter godere, come tutti, di una giornata al mare. Ma dopo pochi giorni è stata “violata” da ignoti: “Siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto.