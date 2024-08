Cordoglio a Palazzo delle Laudi per la scomparsa di Marino Cesari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Arezzo, 9 agosto 2024 –anche aper ladi, avvenuta nella notte fra giovedì e venerdì scorsi., che avrebbe compiuto a breve gli 86 anni d’età, è passato alla storia sportiva cittadina per essere stato il “presidentissimo” del Sansepolcro Calcio che conquistò la storica promozione in C2 nella stagione 1978-1979, il punto più alto toccato dai colori bianconeri. “Conse ne va un imprenditore d successo, una persona molto cordiale e affabile” dichiara il sindaco Fabrizio Innocenti “e soprattutto un autentico innamorato dello sport e del calcio in particolare, capace nella sua gestione ai vertici del Sansepolcro di portare il club a vette mai più raggiunte.