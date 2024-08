Vivo V40 Pro | lancio ufficiale del nuovo smartphone

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 8 agosto 2024)V40 Pro è un, che è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 9200+, al posto dello Snapdragon 7 Gen 3ha lanciato ufficialmente il V40 Pro, l’ultimo modello della serie V40, che include già i modelli V40, V40 SE 5G e V40 Lite 5G. Presentato in India, si attendono notizie riguardo a una possibile distribuzione anche in Europa.V40 Pro si distingue principalmente dal modello base per due caratteristiche chiave: il processore e la configurazione della fotocamera posteriore. Ildispositivo è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 9200+, che sostituisce lo Snapdragon 7 Gen 3 presente nel V40 annunciato a giugno. Inoltre, è stata aggiunta una fotocamera teleobiettivo da 50MP, il sensore Sony IMX816, che completa il comparto fotografico del dispositivo.