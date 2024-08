Stefano De Martino conduce Lotteria Italia su Rai1 e sfida Supercoppa Italiana

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 8 agosto 2024) La nuova stagione televisiva della Rai si preannuncia ricca di eventi imperdibili, tra cui la tanto attesa. Anche quest'anno, la celebresarà abbinata al programma Affari Tuoi, che vedràDealla conduzione. Questa scelta rappresenta una novità significativa, dato che il conduttore (al centro di non poche critiche) non si era mai cimentato in una conduzione quotidiana, essendo noto principalmente per i suoi ruoli in prima e seconda serata con programmi su Rai2 come Stasera Tutto è Possibile, Made in Sud e Bar Stella. Affari Tuoi, il popolare game show di, parte a settembre e includerà l'estrazione quotidiana dei premi della. Il punto culminante sarà, come di consueto, la serata speciale dell'Epifania, durante la quale verranno annunciati i biglietti vincenti dei premi di prima categoria.