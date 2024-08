Calciomercato Milan Lorenzo Torriani ha convinto Moncada | è lui il vice-Maignan?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 8 agosto 2024), Goeffreyha trovato il sostituto di Sportiello: ilsarà, che hatutti!è sicuramente la grande sorpresa arrivata dalla tournée americana del. Il giovane portiere rossonero è, infatti, stato chiamato in causa per sostituire Marco Sportiello (vittima di un infortunio alla mano che lo terrà ai box per 2/3 mesi). Ecco che allora, il giovane classe 2005 si è fatto trovare pronto, prontissimo e ha difeso con il cuore i pali della porta del Diavolo. Per sostituire l’ex estremo difensore dell’atalanta il direttore tecnico Goeffreyaveva deciso di puntare sul portiere del Cagliari Simone Scuffet. La trattativa con il club sardo però, al momento, vive una fase di stallo, visto che i rossoneri ritengono troppo alta la richiesta da 500 mila euro per il prestito oneroso del 28enne.