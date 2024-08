Atalanta-Real Madrid De Roon | Ci godremo il momento felici di essere sfavoriti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Meno di una settimana alla Supercoppa europea del prossimo 14 agosto, quando a Varsavia l’di Gasperini sfiderà ildi Ancelotti. Punta atra i protagonisti Marten De, pedina fondamentale del centrocampo della Dea. “Sarà fantastica – dice in un’intervista ai microfoni della Uefa – Ce la siamo guadagnata vincendo l’Europa League e giocando un’ottima partita contro il Leverkusen. Sarà la ciliegina sulla torta contro probabilmente quello che è il miglior club del mondo. Abbiamo molto rispetto per ile faremo del nostro meglio. Non dobbiamo sentire troppo la pressione: dobbiamo semplicemente goderci questoe impegnarci al massimo. Soprattutto con Mbappé, saranno ancora più forti. È una squadra fantastica, ma siamo contenti di partire. È successo lo stesso contro il Leverkusen, quindi forse è una buona cosa per noi”.