Abbiamo sentito un boato Terremoto in Italia paura e gente che corre in strada

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) Una scossa didi magnitudo 3.0 è stata registrata oggi, giovedì 8 agosto 2024, alle 8:54 in provincia di Viterbo, precisamente nei pressi di Canino. L’evento sismico ha destato preoccupazione tra la popolazione locale, ma fortunatamente non sono stati segnalati danni significativi né feriti. L’epicentro delè stato localizzato a una profondità di circa 10 chilometri, un fattore che ha contribuito a limitare l’impatto della scossa. >> Tempesta sulla città: fulmini, pioggia, danni e traffico in tilt Tuttavia, molti residenti hanno avvertito il tremore, causando un certo allarmismo. Diverse persone hanno condiviso le loro esperienze sui social media, descrivendo la sensazione di instabilità e il rumore sordo che ha accompagnato il movimento tellurico.