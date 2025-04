Metropolitanmagazine.it - Manuale dei Mostri 2024 di Dungeons and Dragons: il triplete è completo!

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ildeiè l’ultima aggiunta, il tassello finale nel puzzle di enormi proporzioni della revisione della quinta edizione di(D&D). Questa magna opera di controllo, aggiornamento, aggiunte e impaginazione in ottica di leggibilità e chiarezza delle informazioni, si completa con il terzo elemento nel trittico dei manuali fondamentali del gioco di ruolo; insieme aldel Giocatore e alla Guida del Dungeon Master (di cui vi abbiamo parlato nei rispettivi articoli: qui per il pezzo suldel Giocatore, qua per l’approfondimento suldel Master). Questo ultimo volume aggiornato segue pertanto la stessa falsariga dei due che lo hanno preceduto, e ne condivide la missione: offrire ai Dungeon Master (DM) e ai giocatori una vasta gamma di creature, sia classiche che inedite, suggestioni, suggerimenti e immagini potenti, arricchendo le loro possibilità narrative e strategiche.