Novoli ragazza disabile derubata della carrozzina | La cattiveria umana non ha limiti

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Firenze, 7 agosto 2024 - “Mi domando come si possa arrivare a rubare una sedia a rotelle. Quelle erano le mie gambe. Lami serviva per sentirmi più libera e pure per allenarmi per una gara a ostacoli prevista per settembre”. È molto amareggiata Elisa Malagoli. 43 anni,, la signora non trattiene la rabbia e lo sconcerto: “Quando oggi sono scesa per andare in palestra e non l’ho più vista mi sono proprio sentita persa. E avvilita. L’avevo lasciata accanto al portone, all’interno dell’area condominiale. Come si può esser così cattivi da fare un dispetto ad una persona con disabilità? Io credo proprio che di questo si tratti: di uno stupido dispetto. Chi davvero ha necessità di unanon va certo a rubarla”. Elisa abita a, in un grande condominio di via Villa Demidoff. “Purtroppo la situazione qui è molto peggiorata - accusa Elisa -.