Novità al parco di Serravalle Riapre il ponticello in legno Il recupero dopo il cedimento

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un ritorno al passato aldi. È stato ricostruito e riaperto il ponte inche, nella strada che costeggia la piscina comunale, connettendo i due rami delle piste ciclopedonali: un’opera molto attesa e richiesta dalla comunità. Il collegamento si era deteriorato nel corso degli anni rendendone necessaria la chiusura nell’autunno del 2023. Gli uffici tecnici comunali hanno ripreso il disegno del progetto originario e hanno dato mandato per la ricostruzione nella fattezza originale. Stessa lunghezza e larghezza, così come stesso materiale indi abete. In aggiunta sarà apposta una segnaletica ad hoc per ricordare che il transito è riservato esclusivamente a pedoni e ciclisti, così da evitare usi impropri da parte di altri mezzi. Il costo dell’opera è stato di 22mila euro.