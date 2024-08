LIVE Nuoto artistico Olimpiadi Parigi in DIRETTA | si assegnano le medaglie a squadre

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno a tutti gli amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della terza giornata delalledi2024. Dalle ore 19.30 partirà la routine acrobatica, terza prova che assegnerà ledi questi Giochi Olimpici. Sembra tutto apparecchiato per quello che sarebbe il primo oro per la Cina. Le asiatiche hanno dominato sia la routine tecnica che quella libera e sono primissime con il punteggio di 712.4455: quasi settanta punti di margine sugli Stati Uniti secondi e oltre settantotto sulla Spagna, al momento terza in classifica. Purtroppo l'Italia di Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, il capitano Enrico Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino si ritrova al settimo posto dopo le prime due prove.