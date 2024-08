LIVE Nuoto artistico Olimpiadi Parigi in DIRETTA | anche il Messico supera l’Italia che rischia l’ottavo posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.21 Stati Uniti ora, con la routine ‘le stregone’. Americane che vanno a caccia del podio. 20.20 E arriva il sorpasso! 263.4567 il loro punteggio senza base mark, 853.7932 il punteggio totale. Poco meno di sei punti di vantaggio per loro. E arriva il primo verdetto: la Spagna è sicura a medaglia. 20.18 Buono, molto buono l’esercizio delle messicane, che nutrono ora speranze direle azzurre. 20.15, specialista dell’acrobatica: routine dedicata al ‘Matlalcueye’, il nome di un vulcano. 20.13 Il Giappone è terzo, senza base mark: punteggio di 252.7533 e totale di 880.6841. Palpabile la loro delusione, addiritturala Francia avanti a loro. 20.09 Giappone, con il tema ‘Alligatori’. Le asiatiche hanno bisogno di sei punti in più della Spagna per andare a podio. 20.07 Il Canada rimane avanti algrazie al 253.