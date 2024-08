Viola il divieto di rientro alla casa familiare arrestato 58enne sannita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Compagnia di Cerretoe della Stazione di Solopaca, nel pomeriggio di ieri, in Guardia Sanframondi (BN), hanno tratto in arresto undel posto, già indagato per reiterati maltrattamenti nei confronti della ex moglie e figlia minorenne, per averto l’obbligo di non fare, come disposto dal Giudice. Pedinando l’ex moglie mentre si recava a fare la spesa in un noto supermercato del luogo, si faceva notare ddonna che, intimorita, allertava immediatamente i Carabinieri tramite il numero di pronto intervento “112”.