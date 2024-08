Polveriera Dogaia | Scuola e formazione mancano del tutto Sopralluoghi periodici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Sovraffollamento in alcune sezioni, carenze di organico e di figure apicali, mancanza di corsi diprofessionale, di scuole, laboratori e della biblioteca (chiusa da prima del Covid), oltre agli oggettivi problemi strutturali, fra cui le celle fatiscenti, molte delle quali senza docce, con materassi vecchi pieni di buchi e macchie, solo per citarne alcuni. Il "problema" carcere dellaè stato affrontato ieri in commissione consiliare 5, presieduta dalla consigliera di maggioranza Rosanna Sciumbata, alla presenza del garante dei detenuti di Prato, Margherita Michelini. Un tema di attualità, e portato alla ribalta a causa dell’alto numero di suicidi fra i detenuti registrato negli ultimi mesi: 62 dall’inizio dell’anno in tutta Italia, fra cui tre a Prato (l’ultimo tre settimane fa quando a perdere la vita è stato un giovane di 27 anni di origini sinti).