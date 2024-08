LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | iniziano le qualificazioni del quartetto femminile Attesa per Ganna e Milan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.53 Dopo il primo chilometro il Canada deve recuperare otto decimi abbondanti alla Francia. 17.52 Queste le quattro atlete canadesi: 12 COLES-LYSTER Maggie 13 van DAM Sarah 107 ATTWELL Erin 108 BONHOMME Ariane 17.51 E’ il momento delcanadese, poi Australia e Italia. Si avvicina il momento delle azzurre. 17.50 Spinte da un tifo eccezionale le francesi fermano il cronometro in 4’08?797. Tempo assolutamente da tenere in considerazione, per l’Italia imperativo finire davanti per continuare la caccia all’oro. 17.48 Dopo duemila metri il vantaggio continua ad aumentare: -2.485. Stanno andando forte le transalpine. 17.47 Ai mille metri la Francia transita in 1’07?509. Già più di un secondo di margine sulle irlandesi. 17.