Il primo volo del Grifone

(Di martedì 6 agosto 2024) "Non prometto di vincere il campionato, ma prometto che il nostro obiettivo è quello di vincere il campionato". Il patron Gianni Lamioni è stato molto chiaro durante la presentazione della squadra al Centro Sportivo di Roselle. "Il nostro Progetto – ha proseguito Lamioni – va avanti con La Cittadella sporiva ed il nuovo stadio e assicuro che la nostra società è economicamente solida alla faccia dei sabotatori. Per questo vi dico: difendete il Grosseto con lo steso entusiasmo che mostrate questa sera. Un grazie alla ’Nord’ per quello che fa per il Grosseto. Io amo Grosseto, ma è una città cattiva dove regnano gelosia e invidia. A settembre presenteremo i numeri della Holding Lamioni e ne vedremo delle belle".