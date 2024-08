Beetlejuice Beetlejuice | il dispettoso bio-esorcista mima una serenata a Lydia nell' ultimo teaser trailer

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 6 agosto 2024) Manca un mese all'uscita del sequel didi Tim Burton e la Warner Bros. ha rilasciato un nuovoin concomitanza con la messa in vendita dei biglietti. Il tanto atteso ritorno al cinema del bio-fantasma di Michael Keaton avverrà tra un mese esatto e la Warner Bros. ha annunciato che i biglietti persono ufficialmente in vendita. Oltre ad alcune nuove locandine, abbiamo uncon un bel po' di filmati inediti, mentre ilbio-del titolo fa unaDeetz (Winona Ryder) con "Right Here Waiting" di Richard Marx. Potete vedere le nuove immagini di seguito., Winona Ryder: "Mi sono incontrata in segreto con Tim Burton per decenni" I nuovidiè comprensibilmente disgustata