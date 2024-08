Bangladesh liberata leader opposizione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 6 agosto 2024) 12.06 Il presidente Shahabuddin ha sciolto il Parlamento del, all'indomani della fuga in India della premier dimissionaria Hasina dopo un mese di proteste contro di lei. I militari hanno preso il potere e starebbero per affidare il governo ad interim all'economista e Nobel Yunus. Scarcerata, intanto, ladell'ed ex premier Khaleda Zia, con i manifestanti arrestati dall'inizio delle proteste, il 1° luglio. Oltre 300 i morti nel Paese da allora.