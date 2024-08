Reggiana ecco Ignacchiti Quasi fatta per Portanova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Qualcuno al Pontedera lo ha addirittura paragonato a Davide Frattesi per la corsa infaticabile e soprattutto per la capacità di inserimento in zona gol (4 in 36 presenze nella stagione appena conclusa). È ovviamente ancora troppo presto per accostarlo al centrocampista dei campioni d’Italia dell’Inter, ma di sicuro Lorenzo- nuovo centrocampista della- è uno dei talenti emergenti nel ruolo e il suo tiro da fuori, preferibilmente di sinistro ma anche di destro, potrebbe diventare un’arma importante. Il ragazzo classe 2004 (184 centimetri per 79 kg), arriva in prestito ‘s’ dall’Empoli, ovvero da una miniera inesauribile di diamanti dove il ventenne pisano ha fatto tutta la trafila delle giovanili prima di assaggiare il professionismo con la maglia del Pontedera, proprio nella stagione passata.