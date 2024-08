Radio Bruno Estate | la musica ‘batte’ su La5 dal 12 agosto Ecco il cast

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dopo Battiti Live (ultima puntata questa sera), lacontinuerà a suonare il lunedì sulle reti Mediaset. Questa volta, però, su La5 dove, per il terzo anno, andrà in onda2024. Da lunedì prossimo, 12, per quattro puntate in prima serata, il festival organizzato dallaromagnola sarà visibile anche in tv. La conduzione, per il terzo anno consecutivo, vede confermati Alessia Ventura ed Enzo Ferrari. Tre le location, che ospiteranno le performance: Reggio Emilia, da Piazza della Vittoria, Piacenza da Piazza Cavalli e Forlì, da Piazza Saffi.