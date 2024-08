Parigi 2024 finale dei 100 metri da record | tutti i velocisti sotto i 10?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Che quella di ieri fosse stata una delle finali dei 100più emozionanti di sempre, lo si era capita per i distacchi ridottissimi tragli atleti: ma quella diè anche la prima volta chehanno chiusoi 10?. Dal 9?79 di Lyles per l’oro al 9?91 di Seville, solo dodici centesimi per racchiudere gli otto uomini più veloci del mondo, numeri che rendono ancora di più l’idea della grande impresa di Marcell Jacobs, quinto al traguardo.dei 100dai 10? SportFace.