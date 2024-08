Pari tra Giana e Pro Sesto Passi avanti per Angellotti Subito in campo Putzolu Chiappella applaude i suoi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) CASSINA DE’PECCHI (Milano) Pareggio senza reti trae Pro, ieri mattina, a Cassina de’Pecchi. Buon test per entrambe le squadre, in vista dei prossimi impegni ufficiali: per la squadra di Gorgonzola (Serie C) l’11 agosto arriva la Juventus Next Gen in Coppa Italia, mentre la prima di campionato sarà a Vicenza domenica 25. Per i sestesi (Serie D), invece, esordio in campionato, nel girone B, l’8 settembre. Prima, però, la Coppa Italia, il 25 agosto, contro il San Giuliano.ini nuovi arrivati: l’ex Rimini Marchesi pered Enrico Rossi (arrivati da Seravezza e Alessandria) per