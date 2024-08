Olimpiadi di Parigi 2024 skeet misto | Bacosi-Rossetti in finale per l’oro contro gli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 agosto– Dianae Gabrielesfideranno glinellaperdello(tiro a volo) ai Giochi olimpici di. La coppia chiude con 149/150. Salto con l’asta femminile Per quanto riguarda le altre gare, Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo accedono alladel salto con l’asta femminile. Entrambe hanno saltato a 4,55 metri. Tuffi piattaforma 10 metri Sarah Jodoin di Maria, con l’11esimo punteggio, e Maia Biginelli, con il 18esimo, si sono qualificate alla semidei tuffi dalla piattaforma 10 metri. Atletica 400 ostacoli Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso accedono alle semifinali dei 400 metri a ostacoli. L’azzurro, apparso in affanno in batteria, ha centrato l’obiettivo con il ripescaggio del miglior tempo, mentre l’azzurra soffre ma vince la sua batteria.