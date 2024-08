Napoli colpo di scena | Scamacca cambia il futuro di Simeone

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’infortunio subito da Gianlucaildi Giovanni, arrivano delle novità molto importanti L’Atalanta ha subito una gravissima perdita con Gianlucache si è fatto male durante l’amichevole contro il Parma, tra l’altro persa 4-1. E’ calcio d’agosto, non ci sono particolari emergenze per la squadra di Gian Piero Gasperini. Tuttavia, questa mattina è arrivata la notizia riguardo le condizioni del centravanti: una tegola che, tra l’altro, inguaia anche la Nazionale italiana che lo perderà a lungo.ha subito un infortunio gravissimo, che interessa il crociato, il collaterale mediale e il menisco. Una rottura che è praticamente una tripla mazzata per l’Atalanta, con il giocatore che ha praticamente finito la stagione ancor prima di iniziare. Ecco che quindi Gasperini ha bisogno di un nuovo attaccante.