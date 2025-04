Milan la Curva Sud contro Scaroni | "Stipendio per scaldare la sedia si permette di dire ai tifosi quando contestare"

Milan Paolo Scaroni. Non. Leggi su Calciomercato.com In occasione dell`evento a San Siro del giornale Il Foglio, questa mattina era intervenuto anche il presidente delPaolo. Non.

Milan, la Curva Sud contro Scaroni: "Stipendio per scaldare la sedia, si permette di dire ai tifosi quando contestare". La Curva Sud contro Scaroni: "Da anni percepisce stipendio per scaldare la sedia, si permette di dire.... Milan, San Siro è furibondo: la Curva Sud entra al 15' cantando "Cardinale devi vendere". Tutto lo stadio sia accoda. La protesta della Curva Sud contro i giocatori del Milan: "Vi lasceremo soli con la vostra vergogna". Perché la Curva Sud del Milan è vuota nei primi minuti contro la Lazio: la protesta degli ultras rossoneri. Esplode la contestazione della Curva Sud: cori durissimi contro società e squadra. Ne parlano su altre fonti

Milan, la Curva Sud contro Scaroni: "Stipendio per scaldare la sedia, si permette di dire ai tifosi quando contestare" - In occasione dell`evento a San Siro del giornale Il Foglio, questa mattina era intervenuto anche il presidente del Milan Paolo Scaroni. Non sono passate inosservate. (calciomercato.com)

La curva Sud a Scaroni: "Sei una nullità totale. Il Milan ha un presidente che da anni percepisce un cospicuo stipendio per scaldare la sedia" - SERIE A - Dopo l'intervento del presidente del Milan all'evento 'Il Foglio a San Siro', arriva la durissima replica degli ultras rossoneri. (eurosport.it)

Udinese-Milan, la Curva Nord ancora contro Maignan: “Non dimentichiamo”. L’assurda accusa al portiere francese - Udinese-Milan, dopo lo striscione offensivo la presa di posizione della curva Nord contro Mike Maignan sull'episodio di razzismo dello scorso anno: Non dimentichiamo ... (sport.virgilio.it)