Il giallo sulla morte di Tania Bellinetti la 47enne caduta dal balcone L’ex compagno denunciato per maltrattamenti è ricercato da dicembre

Nel tardo pomeriggio di martedì 8 aprile,, 48 anni, è stata trovata morta sotto ildel palazzo dove viveva, in via Tolstoj, nel quartiere Barca alla periferia di Bologna. Il corpo della donna era ai piedi dell’edificio da cui sarebbe precipitata dal terzo piano. Sulle cause e sul contesto di quello che è successo sono in corso indagini della squadra mobile coordinate dalla Procura: al momento non c’è molto. Non sono stati trovati biglietti nell’appartamento, ma l’ipotesi prevalente sembra essere il suicidio. Ciò nonostante, ildella donna, un tunisino, risultacondannato perAllo stato, però, precisa la Procura, non sono emersi elementi che collegano le condotte maltrattanti alladella donna. È stato in ogni caso aperto un fascicolo e iscritto un procedimento per chiarire i fatti e poter disporre i primi accertamenti.