Helena Prestes ospite a The Couple? La proposta di Pierangelo accende i fan

Helena Prestes e il suo percorso al Grande Fratello. In quella Casa, dove ha vissuto per molti mesi e ha conquistato il pubblico di Canale 5, ora vivono i concorrenti della prima edizione di The Couple. Proprio da uno di loro arriva una richiesta al reality show condotto da Ilary Blasi, che riguarda appunto la modella brasiliana. Non è la prima volta che l'ex gieffina viene citata all'interno della Casa. Anche la regia lo fa, commettendo delle gaffe quando deve chiamare in confessionale Elena Barolo. Ora i fan sognano che da questa richiesta possa arrivare davvero una sorpresa per i telespettatori, che magari vede coinvolti Javier Martinez o Amanda Lecciso.The Couple, la richiesta di Pierangelo Greco su Helena PrestesNel corso della prima serata nella Casa di The Couple, Helena Prestes era già stata citata da Jasmine Carrisi e Antonino Spinalbese.

