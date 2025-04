Basket Eurolega 2024 25 | l’Olimpia Milano chiude con un successo Baskonia ko

Leggi su Sportface.it

demolisce ilnella trentaquattresima e ultima giornata dell’/25. Sicon una vittoria roboante una stagione europea al contrario molto deludente per le Scarpette Rosse, che ha fallito l’accesso alla post season erà all’undicesimo posto in classifica. L’ultima gara aveva poco da dire, ma la formazione di Ettore Messina ha onorato l’impegno dominando per 40? fino al 111-89 finale. Tra i singoli, il migliore è senza dubbio Zach LeDay, checon 32 punti (6/10 da tre), mentre Nikola Mirotic piazza la doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra ci vanno anche Armoni Brooks (18) e Ousmane Diop (11), invece in casa basca il migliore è Luka Samanic con 17 punti.Olimpia– Foto Savino Paolella/IPA SportRISULTATI E CLASSIFICHE/25La cronaca di OlimpiaEntrambe le squadre scendono sul parquet con ben poco da chiedere a questa sfida e si vede.