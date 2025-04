Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … il Baracca Lugo: dal Cavallino Rampante al Borgorosso Football Club

Ladel1989-90Questa settimana condivido una bellissimadi una squadra di provincia di antica fondazione e purtroppo oggi non più esistente: si tratta del mitico, dai colori bianconeri, della stagione 1989-90. La squadra romagnola, fondata nel 1909 come Pro, deve il suo nome al celebre aviatore Francesco. Fu un eroe della Prima Guerra Mondiale, nativo proprio didi Romagna e a cui intitolarono la squadra nel 1926.Altra curiosità che non tutti conoscono è che proprio alla squadra romagnola si ispirò il celebre film del 1970 con Alberto Sordi, “Il presidente del” che ha come protagonista una squadra dalla divisa a strisce bianconere proprio come il; pellicola girata, tra l’altro proprio in Romagna trae Bagnacavallo.